FNV: uitstelverzoek ‘in- en intriest’

,,Het is in- en intriest voor de medewerkers van zowel MC Slotervaart als MC IJsselmeerziekenhuizen dat het zover heeft moeten komen”, zegt Cor de Beurs, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, over het verzoek om uitstel van betaling door genoemde instellingen. ,,Wij hebben vanaf het begin onze vraagtekens gezet bij het verdienmodel van de MC Groep”, vertelt hij. ,,Het is ook heel teleurstellend dat Zilveren Kruis niet bereid was tot een zachte sanering van de ontstane problemen.”

De FNV hoopt snel in gesprek te gaan met de bewindvoerder om te horen wat de vervolgstappen zijn.

,,Scenario‚Äôs waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd”, liet een woordvoerder van de ziekenhuizen dinsdag weten. ,,Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring. MC IJsselmeerziekenhuizen kreeg geen steun voor forse afslankingsplannen met een nieuw innovatief zorgconcept in Flevoland. “