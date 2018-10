Hoekstra: stap Brussel tegen Rome belangrijk

Het is goed en belangrijk dat de Europese Commissie als handhaver van de Europese begrotingsregels stappen onderneemt als lidstaten zich niet aan de regels houden. Nu ligt de bal bij Italië om de ontwerpbegroting zodanig te herzien dat deze wel in lijn is met de regels, laat minister Wopke Hoekstra (Financiën) weten in reactie op het commissiebesluit om de Italiaanse begroting over 2019 te verwerpen.

Nederland heeft eerder al zorgen uitgesproken over het huishoudboekje van Italië. Premier Mark Rutte had in de marge van de EU-top in Brussel vorige week een onderhoud met premier Giuseppe Conte, waarin hij deze zorgen persoonlijk overbracht. Hoekstra zelf zei in oktober ,,somber” te zijn over de Italiaanse plannen, nadat zijn Italiaanse collega Giovanni Tria op een vergadering van de Eurogroep een toelichting had gegeven. Dat was net voor Rome toch de van de regels afwijkende conceptbegroting in Brussel indiende.