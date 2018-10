Lelystad: belangrijk dat ziekenhuis blijft

Het is heel belangrijk dat er een ziekenhuis is en blijft ,,voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten”. Daarom is het ook belangrijk dat patiënten en medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen snel duidelijkheid hebben. Dat zegt de gemeente Lelystad.

In Lelystad staat de hoofdvestiging van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Die heeft uitstel van betaling aangevraagd, evenals MC Slotervaart in Amsterdam.

MC IJsselmeerziekenhuizen heeft ook vestigingen in Dronten, in Emmeloord (gemeente Noordoostpolder) en op Urk. Die gemeenten hebben nog niet gereageerd.