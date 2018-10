Man moet 18 jaar cel uitzitten in Turkije

Een nu 43-jarige man die in 2002 bij verstek wegens moord in Haarlem werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf, moet die hele straf vanaf nu alsnog in Turkije uitzitten. De verdachte, Ertan K. uit Amsterdam, was daar na de moord in 1999 naar toe gevlucht. Zijn slachtoffer was de zeventienjarige Hakim Ryani uit Amersfoort. Zijn lichaam werd in mei 1999 gevonden in recreatiegebied ’t Twiske in Oostzaan.

Ryani was met vier kogels van dichtbij doodgeschoten. K. was destijds 24 jaar en zou hem hebben doodgeschoten nadat hij hem had aangetroffen bij zijn vriendin in bed in Utrecht. Het vonnis werd in 2008 definitief.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde dinsdag dat Turkije de straf op verzoek van Nederland zal uitvoeren. K. werd eerder dit jaar al opgepakt in Turkije.

Een 29-jarige medeverdachte werd destijds wel opgepakt en veroordeeld tot drie jaar celstraf.