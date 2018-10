Mauritshuis verwerft portret van Huygens

Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij op koperplaat verworven met daarop een buste met bloemen van dichter, diplomaat en geleerde Constantijn Huygens. Het is gemaakt door de Antwerpse kunstenaar Daniël Seghers (1590-1661).

Het is volgens het museum ,,een schilderij met een verhaal”: ,,Huygens kreeg het werk van de kunstenaar zelf. Als secretaris van drie opeenvolgende stadhouders speelde Huygens een essentiële rol in de vorming van de stadhouderlijke kunstverzameling in Den Haag. Hij onderhield vriendschappelijk contact met Seghers.”

Jarenlang hing het in het zogenoemde Huygenshuis nabij het Mauritshuis. In 1828 werd het gekocht door Johan Steengracht van Oostcapelle (1782-1846), de eerste directeur van het Mauritshuis. Het was vervolgens lang van de radar, tot het recent opdook in een particuliere collectie.

Het museum heeft het schilderij kunnen kopen dankzij de BankGiro Loterij en en een gulle particulier. Het is inmiddels in het Mauritshuis gerestaureerd.