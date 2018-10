Nederlandse inbrekersfamilie opgepakt

Een Nederlandse familie wordt verdacht van meer dan honderd inbraken in Nederland, Duitsland en België, en mogelijk ook in Denemarken. Zeker elf mensen zijn opgepakt. Ze zouden in wisselende samenstellingen hebben ingebroken.

In totaal zouden veertien mannen en zeven vrouwen betrokken zijn geweest bij de diefstallen. Zij moeten zich verantwoorden bij de rechtbank in het Duitse Osnabrück.

De inbraken werden vanuit Overijssel gepland. De daders richtten zich vooral op boerderijen en vrijstaande huizen. De schade bedraagt volgens de Duitse politie zo’n 150.000 euro. Het politie-onderzoek naar de bende heeft bijna anderhalf jaar geduurd.

Rechercheurs hadden de familie al sinds 2012 in het vizier. Toen ging het om 54 verdachten, die enkele tonnen zouden hebben verdiend aan het doorverkopen van de buit. Enkelen kregen gevangenisstraffen van meerdere jaren. Het huidige onderzoek begon in april 2017, toen de familie weer actief bleek te zijn. In Enschede en Utrecht zijn huizen van de verdachten doorzocht.