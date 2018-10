OM eist 4 jaar om kinderporno door 77-jarige

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat een 77-jarige man een celstraf van vier jaar moet krijgen, omdat hij jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt in Thailand en de Filipijnen. Eén jaar mag voorwaardelijk worden opgelegd, met een proeftijd van vier jaar, zei de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Zwolle.

De verdachte werd in mei vorig jaar aangehouden op Schiphol toen hij aankwam vanuit Thailand, waar hij sinds 2008 woonde. De man had kinderporno bij zich en stond toen sinds kort internationaal gesignaleerd als kindersekstoerist. Uit nader onderzoek bleek dat hij honderden afbeeldingen en films in bezit had die hij veelal zelf had gemaakt. Ook had hij veel dierenporno op zijn computer staan.

In Thailand misbruikte hij een veertienjarig meisje dat in grote armoede leefde. Hij beloofde haar een nieuw huis en goede zorg voor haar familie, aldus het OM. Op de Filipijnen zou hij ontucht hebben gepleegd met drie jonge meisjes. Volgens de aanklager maakte de verdachte schaamteloos misbruik van de uitzichtloze situatie van de kinderen. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat.

De uitspraak is op 6 november.