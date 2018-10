Schippers hopen op regen in Duitsland

Het moet hard gaan regenen in Duitsland en Zwitserland om de waterafvoer op de grote rivieren in Nederland weer op peil te brengen. De waterstand van de Rijn bij Lobith is met 6.50 meter boven NAP historisch laag. In Duitsland is de situatie nog zorgelijker. Rijkswaterstaat voorziet geen verbetering, totdat het in het weekeinde mogelijk gaat regenen in Zuid-Duitsland.

Binnenvaartschepen kunnen gewoonlijk in één keer een lading meenemen die gelijkstaat aan veertien tot wel 660 vrachtwagens. Maar door het extreem lage water is die belading al weken niet mogelijk. Op sommige plekken in Duitsland, zoals bij Mannheim, kunnen de schippers zelfs de bodem van de Rijn zien. Dat is volgens hen nooit eerder gebeurd. Veel schippers vanuit Rotterdam slaan nu op de Waal bij Nijmegen lading over, omdat ze niet verder stroomopwaarts kunnen.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt woensdag weer bijeen om de situatie te bespreken, aldus Rijkswaterstaat. Doordat de rivieren heel weinig water afvoeren naar zee, nemen de verziltingsproblemen in het westen weer toe.