Slotervaartziekenhuis sluit spoedeisende hulp

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft sinds dinsdag 12.30 uur de afdeling spoedeisende hulp gesloten. Dat zei Mariska Tichem, voorzitter van de raad van bestuur van MC Slotervaart, tijdens een persconferentie. Aanleiding zijn de financiële problemen waarin het ziekenhuis verkeert.

Deze maatregel geldt niet voor MC IJsselmeerziekenhuizen, die samen met MC Slotervaart, uitstel van betaling heeft aangevraagd. Volgens bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok is er weinig acute zorg in de ,,rurale omgeving” (platteland) waarin de ziekenhuizen zich bevinden.

Tichem sprak van een ,,ontzettend slecht bericht” voor de ruim tweeduizend medewerkers in de ziekenhuizen. Volgens haar gaan wel alle geplande behandelingen en afspraken die patiënten hebben staan door. ,,De patiëntenzorg blijft op dit moment gegarandeerd”, verzekerde zij nogmaals. Door het uitstel van betaling is volgens haar sprake van een ,,buitengewoon onzekere situatie”. ,,Een faillissement lijkt reëel op korte termijn.”

Op dit moment zijn in het Slotervaartziekenhuis 150 bedden bezet. In de IJsselmeerziekenhuizen liggen zo’n tweehonderd patiënten. Volgens Sjoerd de Blok, voorzitter van de raad van bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen, werkt het personeel de komende tijd gewoon door. ,,We gaan gewoon door, onze hardwerkende verpleegkundigen en artsen zullen tot de dag dat er meer duidelijk is, strijden voor kwalitatieve patiëntenzorg.” Het is onduidelijk of ze hun salarissen, die deze week zouden worden uitbetaald, krijgen.