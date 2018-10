Uitstel van betaling verleend aan ziekenhuizen

Het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen hebben inmiddels uitstel van betaling gekregen. Dat zei bestuursvoorzitter Mariska Tichem van het Slotervaartziekenhuis tijdens een persbijeenkomst.

De ziekenhuizen verkeren in financieel zwaar weer. Tichem vreest dat een faillissement op korte termijn onafwendbaar is. Ze verwacht dat hier snel meer duidelijkheid over is. Totdat het zover is, blijven de ziekenhuizen open. De afdeling spoedeisende hulp van het Slotervaartziekenhuis is wél gesloten.

Beide ziekenhuizen hadden te maken met een te laag aantal patiënten ten opzichte van het aantal medewerkers. Met name de personeelstekorten en daardoor de hoge kosten van de externe inhuur leidden tot problemen. Volgens de bestuursvoorzitter is bijvoorbeeld op de afdeling intensive care de helft van het personeel van buitenaf. Daarbij is ook sprake van achterstallig onderhoud.

Voor de IJsselmeerziekenhuizen komt daar nog bij dat er te weinig mensen in het verzorgingsgebied in Flevoland wonen, zo’n 180.000. ,,Het was een race tegen de klok, met steeds tegenvallende resultaten”, zei Sjoerd de Blok, voorzitter van de raad van bestuur. ,,Het was onmogelijk het tij snel te keren.”