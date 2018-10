Uitvaart en herdenking Wim Kok zaterdag

De uitvaart van oud-premier Wim Kok is komende zaterdag. De uitvaart is in besloten kring, maar diezelfde middag wordt de overleden PvdA’er ook herdacht in het Amsterdamse Concertgebouw.

De herdenkingsbijeenkomst is alleen voor genodigden. Anderen die hun medeleven willen betuigen, kunnen dat doen in een online-condoleanceregister dat is geopend. Brieven en bloemen zijn ook welkom. Die kunnen naar het uitvaartcentrum worden gestuurd.

Op hoofdgebouwen van de overheid hangt de vlag zaterdag halfstok wegens het afscheid van de oud-premier. Minister-president Mark Rutte heeft overheidsinstellingen daarom gevraagd.

Kok overleed zaterdag op tachtigjarige leeftijd in een Amsterdams ziekenhuis aan een hartkwaal. Hij was onder meer minister van Staat. Op het overlijdensbericht volgden bedroefde en bewonderende woorden uit binnen- en buitenland.