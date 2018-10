Veertien meldingen over springkussens

Er is de afgelopen tijd veertien keer melding gemaakt van een probleem met een zogeheten Multiplay-springkussen. Die speeltoestellen staan in een kwade reuk, omdat er onlangs twee keer een kind ernstig gewond raakte door een val van zo’n kussen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vier keer inspecteurs afgestuurd op een Multiplay-springkussen waarover was geklaagd, schrijft minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Zeven andere gevallen zijn nog in behandeling. Driemaal zag de NVWA geen reden voor een inspectie.

Twee kinderen liepen afgelopen zomer een schedelbasisfractuur op door een val van een Multiplay-kussen. Ze wisten eenvoudig op de hoge rand te klimmen, werden gelanceerd toen andere kinderen van het kussen gleden en kwamen met hun hoofd op de vloer terecht.

Uit onderzoek van RTL Nieuws, dat deskundigen opvoerde die stellen dat de kussens onveilig zijn, bleek ook dat uitbaters het vaak niet nauw nemen met de regels. De NVWA geeft toe dat een inspecteur in één geval over het hoofd heeft gezien dat de exploitant een verkeerde vergunning overlegde. Op dat speeltoestel had een meisje haar been gebroken.

De NVWA wil de Multiplay-kussens niet verbieden, maar heeft die in de vorm van een piratenschip wel buiten gebruik gesteld. Verder hamert de dienst erop dat exploitanten dempende matten en dergelijke rond de kussens moeten neerleggen.

De NVWA erkende afgelopen zomer dat de dienst aansprakelijk is voor de dood van een vierjarig jongetje. Dat maakte eind 2015 een fatale val van een springkussen zonder certificaat. Het ongeluk in het Noord-Hollandse Grootebroek had voorkomen kunnen worden als de NVWA beter toezicht had gehouden.