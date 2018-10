Verdachte fatale botsing blijft vastzitten

Een 30-jarige man uit Den Haag die mogelijk betrokken was bij een dodelijk ongeval en een diefstal in Hoogeveen vorige week, blijft nog zeker twee weken in voorarrest.

De politie vond afgelopen donderdagavond een auto op het Kaaplaantje in Hoogeveen die tegen een muur was gebotst. Daarin zaten twee gewonde mannen. Een van hen overleed later op de avond, de andere is de verdachte. Over zijn verwondingen worden geen mededelingen gedaan. In de auto werd een stapel geld gevonden. Dat geld zou mogelijk afkomstig zijn van een overval op een Chinees restaurant in Hoogeveen, eerder op de avond. Het Openbaar Ministerie kan ook daar geen mededelingen over doen.

In de omgeving van de Drentse plaats is vorige week ook nog een andere man uit Den Haag aangehouden. Deze 31-jarige man zit niet meer vast, maar hij is nog wel verdachte, aldus het OM.