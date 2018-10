Ziekenhuizen vragen uitstel van betaling aan

Ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam en de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en omstreken vragen uitstel van betaling aan. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering, aldus een woordvoerder.

Dinsdag worden de medewerkers en patiënten van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de actuele situatie. ,,Een faillissement is mogelijk onafwendbaar”. De patiëntenzorg blijft gegarandeerd, zo wordt beloofd: ,,Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.”

,,Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte”, verklaart de woordvoerder. ,,In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.”