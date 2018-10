Zorgschip Zonnebloem kan niet meer over Rijn

Het vakantieschip de Zonnebloem kan door de droogte niet meer over de Rijn varen. Het schip, dat bedoeld is voor trips voor mensen met een lichamelijk beperking, heeft noodgedwongen de thuishaven Arnhem verlaten en is nu vertrokken uit Cuijk, dat aan de Maas ligt. De geplande riviercruises over de Rijn in Duitsland worden de komende weken vaarvakanties door België en Nederland.

,,Door de te lage waterstand is de Rijn met onze diepgang van 1,85 meter onbereikbaar”, vertelt kapitein Ronald Keikes van de Zonnebloem. Ook worden de steigers waaraan het schip afmeert veel te steil voor de passagiers, veelal rolstoel- en scootmobielgebruikers of mensen die bedlegerig zijn.

Jaarlijks vaart het schip van Nationale Vereniging de Zonnebloem 42 weken door België, Duitsland en Nederland. Elke week gaan er zo’n zeventig vakantiegangers mee. Zij krijgen aan boord zorg van 65 vrijwilligers. ,,Volgende week vertrekt het schip uit Wageningen. We bekijken de situatie van week tot week.”

De waterstand van de Rijn bij Lobith is met 6.50 meter boven NAP historisch laag. In Duitsland is de situatie nog zorgelijker.