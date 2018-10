‘Aanpak tuberculose mensenrechtenkwestie’

De aanpak van tuberculose zou als een mensenrechtenkwestie moeten worden opgepakt. Dat wordt gesteld door deelnemers aan de 49e Union World Conference on Lung Health, die woensdagmiddag begon in Den Haag. Duizenden deskundigen op het gebied van tbc en andere longziekten uit tientallen landen wisselen in het World Forum informatie over de ziekten en de bestrijding ervan uit.

,,Dat er jaarlijks 1,6 miljoen mensen sterven aan tuberculose ofwel tbc, een geneesbare ziekte, is een aanfluiting van fundamentele mensenrechten”, aldus José Luis Castro, grote baas van The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, de organisator van de conferentie.

,,Er is geen betere plek dan Den Haag, de stad van sociale rechtvaardigheid, om de wereld luid en duidelijk te laten weten dat de onnodige miljoenen doden die tbc elk jaar veroorzaakt een wereldwijde gezondheidscrisis vormen die dringende actie vereist.”, benadrukte hij.

,,Mensen overal, wie ze ook zijn, hebben het recht op tbc-preventie, -behandeling en -zorg”, vult Kitty van Weezenbeek aan, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. ,,Wij moeten de invoering van nieuwe instrumenten en kortere, injecteerbare gratis behandeltrajecten bespoedigen om het lijden en het sterftecijfer van resistente vormen van tbc te verminderen.”

Prinses Akishino uit Japan en prinses Margriet zijn van de partij.