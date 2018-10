Koningspaar luncht met Britse premier May

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagmiddag door de Britse premier Theresa May ontvangen in Downing Street 10. Zij bood het koningspaar een lunch aan, waarbij onder anderen ook de ministers van Buitenlandse Zaken Stef Blok en Jeremy Hunt aanwezig waren.

De besloten ontvangst is het voorlaatste onderdeel van het tweedaagse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. ,,Goed om u weer te zien”, zei koning Willem-Alexander tegen de premier, die hij dinsdag in het voorbijgaan al drie keer was tegengekomen. Dit keer was er ook tijd om van gedachten te wisselen.

De vaste kater van Downing Street, de van een eigen Twitter-account voorziene Larry the Cat, maakte zich tot hilariteit van de Britse media vlak voor aankomst van de Nederlandse bezoekers uit de voeten. De twaalfjarige kat gaat er zogenaamd prat op al langer mee te gaan dan welke Britse politicus ook.