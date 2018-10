De gemeenteraad van Lelystad vergadert woensdagavond over de problemen bij de MC IJsselmeerziekenhuizen. De groep, waarvan de hoofdvestiging in Lelystad staat, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De ingelaste vergadering begint om 20.00 uur.

De gemeente Lelystad had dinsdag al gezegd dat het belangrijk is dat er een ziekenhuis is en blijft ,,voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten”.