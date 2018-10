Vervalst beenmergkankermedicijn in omloop

De gezondheidsinspectie waarschuwt voor een vervalste partij medicijnen tegen beenmergkanker. Het gaat om het middel Jakavi (15 milligram), dat door een beperkte groep patiënten gebruikt wordt.

De vervalsing werd aan het licht gebracht door een groothandel in Duitsland. ,,Een deel van de vervalsingen is waarschijnlijk ook al bij Nederlandse patiënten terechtgekomen”, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgens de inspectie is met zekerheid vastgesteld dat het doosje en de blister vervalst zijn. Het is nog niet duidelijk of ook de tabletten vervalst zijn.

Jakavi is een geneesmiddel dat gebruikt wordt door mensen met een zeldzame vorm van beenmergkanker, myelofibrose. De middelen die worden teruggeroepen hebben de partijnummers SM018/BA, SM018/BB, SM018/BC, SM018/BD, SM018/BE, SM018/BF en SM018/BG.

Apothekers zullen contact opnemen met patiënten die het betreffende middel hebben ontvangen.