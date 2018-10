6 jaar cel voor Klaas Otto

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. De Brabander kreeg de straf voor onder meer zware mishandeling van twee personen, bedreiging, afpersing en het witwassen van ongeveer 1,3 miljoen euro. Hij moest direct terug de cel in.

Door het Openbaar Ministerie was tien jaar cel tegen Otto geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf, onder meer omdat hij zelf slachtoffer is geworden van een schietpartij. Een van de mannen die hij heeft mishandeld en bedreigd, is eerder veroordeeld omdat hij Otto beschoten heeft. Otto overleefde die aanslag ternauwernood.

Ook heeft de voormalig motorclubleider een tijd in een extra beveiligd regime van de gevangenis gezeten. Dat gebeurde volgens de rechter op basis van verdachtmakingen die later niet hard gemaakt konden worden. ,,Dat verblijf heeft te lang geduurd”, aldus de rechter.

De advocaten van Otto hadden ook om strafvermindering gevraagd vanwege de grote media-aandacht rond de zaak. Daar maakte de rechter gehakt van. Ze noemde het ,,onhandig, ongepast en niet chique” om tijdens het proces de media op te zoeken, wat Otto meermalen heeft gedaan. ,,Het proces dient in de rechtbank gevoerd te worden.” Ook de media-optredens van het Openbaar Ministerie noemde ze ,,niet-magistratelijk”.

De rechtbank spreekt van ,,zeer ernstige feiten”. Otto heeft jarenlang grote sommen geld witgewassen, onder meer via zijn autobedrijven en de zonnestudio die hij had. Ook heeft hij twee mannen met wie hij een conflict had, ernstig en regelmatig mishandeld, bedreigd en afgeperst.

De 51-jarige Brabander was op vrije voeten – na een voorarrest van 629 dagen werd hij in april vrijgelaten – maar moest na het vonnis direct met de politie mee. ,,Ik ga in hoger beroep, hier hoef ik niet over na te denken”, zei Otto tegen de rechter. ,,U heeft niet goed gekeken”, beet hij haar toe.

Otto heeft altijd alle beschuldigingen tegengesproken. Deze zaak loopt al meer dan twee jaar en werd meerdere keren uitgesteld.

Medeverdachte Janus de V., ook wel de rechterhand van Otto genoemd, is veroordeeld tot achttien maanden cel. Tegen hem was drie jaar cel geëist.