Celstraf voor geweld en bijna wurgen agente

De rechtbank in Utrecht heeft donderdag een 22-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het bijna wurgen van een agente en wegens geweldpleging tegen haar en drie andere politiemensen. De rechtbank acht poging tot doodslag op de politievrouw bewezen.

Joeri B. viel de agenten op 10 maart van dit jaar aan in het uitgaanscentrum van Amersfoort. Bij de vechtpartij waren ook anderen betrokken. Beelden ervan verschenen op internet en veroorzaakten veel ophef.

De groep waarmee B. samen was zorgde voor overlast en werd daarom al in de gaten gehouden door de politie. De vechtpartij ontstond toen een agent de vriendin van B. aansprak over een gebroken ruit. De politiemensen sommeerden B. op afstand te blijven, maar dat deed hij niet. Hij viel meteen een agent aan waarna ,,een explosie van geweld” volgde.

B. belandde samen met de agente op de grond en heeft seconden lang met zijn arm de keel van het slachtoffer afgekneld. Hij liet pas los doordat de andere politiemensen hem in zijn gezicht stompten, schopten en dreigden met een taser. ,,U heeft niet de keuze gemaakt de wurggreep los te laten. Zij had kunnen overlijden”, aldus de rechter.

De agente was in ademnood en schreeuwde B. toe dat hij haar los moest laten. Ze stond doodsangsten uit en heeft nog steeds veel fysieke en psychische klachten.

De straf is conform de eis van de officier van justitie. Ook moet B. de agenten een schadevergoeding betalen en moet hij zich laten behandelen voor zijn alcohol- en drugsgebruik.