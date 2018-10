Rechtbank wijst uitstel vonnis tegen Otto af

De advocaten van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, hebben tevergeefs gevraagd om de uitspraak tegen de Brabander uit te stellen. De uitspraak staat donderdag gepland. Zij wilden de zaak aanhouden omdat ze eerst nog een aantal andere zaken duidelijk wilden hebben of afwachten, zoals de aangiftes die Otto had gedaan tegen het onderzoeksteam en de hoofdofficier van justitie.

De rechtbank ging daar echter niet in mee en wees het verzoek af. De rechtbank vindt de verzoeken niet relevant voor deze strafzaak. Een aantal van deze verzoeken was ook al tijdens de behandeling van de zaak gedaan, in augustus, en werd toen ook afgewezen door de rechtbank in Breda.

Het Openbaar Ministerie meende ook dat het ,,43 pagina’s tellende aanhoudingsverzoek” afgewezen moet worden. De officier van justitie en de advocaat van Otto kwamen ook nog met elkaar in aanvaring toen de advocaat suggereerde dat er mogelijk geknoeid was met bewijs. ,,Wat u daar zegt is nogal kwalijk”, aldus de officier van justitie.

De uitspraak wordt dus zoals gepland donderdag gedaan. Tegen Otto is een celstraf van tien jaar geëist.