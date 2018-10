Masmeijer wacht uitlevering in vrijheid af

Frank Masmeijer komt op vrije voeten in afwachting van zijn uitlevering aan België. Masmeijer heeft zich daartegen verzet.

De voormalig televisiepresentator stond internationaal gesignaleerd na zijn veroordeling vorig jaar in België wegens drugssmokkel. Dinsdag werd hij in een hotel in Breda gearresteerd.

Nu hij niet naar België wil, moet een speciale rechter zich over de kwestie buigen. Dat kan zestig tot negentig dagen duren.

Masmeijer is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet zijn paspoort inleveren, moet zich geregeld melden bij de politie en mag Nederland niet verlaten.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De 57-jarige ex-presentator was op vrije voeten en niet bij de uitspraak aanwezig toen de rechtbank bepaalde dat hij terug moest naar de gevangenis. Sindsdien was de Belgische politie naar hem op zoek.

Masmeijer ging tegen zijn veroordeling in hoger beroep. De behandeling van het hoger beroep in de drugszaak met hem als een van de belangrijkste verdachten staat gepland vanaf 16 november bij het hof in Antwerpen. De aanklager zal op die dag zijn eisen formuleren. De pleidooien van de verdediging staan gepland op 29 en 30 november en 6 december.