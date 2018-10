Minister: deel zorg Lelystad mogelijk behouden

Een deel van de zorg die het failliete ziekenhuis in Lelystad bood, kan mogelijk behouden blijven. De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen overleggen daarover met de ziekenhuizen in de omtrek en met de zorgverzekeraars, laat minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) weten.

Mochten de afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad definitief sluiten, dan heeft dat gevolgen voor het Westfries Gasthuis in Hoorn. Dat ziekenhuis is dan verplicht de eigen afdelingen open te houden, om te voorkomen dat Flevolanders niet binnen drie kwartier kunnen worden geholpen.

Het ministerie van Volksgezondheid zorgt ervoor dat de ziekenhuizen voor hun laatste behandelingen hun aansprakelijkheidsverzekering niet verliezen. Het departement stelt zich garant om het eigen risico van de verzekering zo nodig op te brengen.