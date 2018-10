Mogelijke voetbalmatchfixers voor de rechter

Vijf mannen die worden verdacht van matchfixing en het aanbieden van illegale gokweddenschappen, verschijnen dinsdag voor de rechter. Zij zouden betrokken zijn bij de manipulatie van twee wedstrijden in de toenmalige Jupiler League, die tegenwoordig Keuken Kampioen Divisie heet.

Hoofdverdachte in de zaak is een Nederlander die voor zijn arrestatie op Cyprus woonde. Hij zou hebben geweten dat de twee wedstrijden in 2009 waren beïnvloed.

De verdachten draaiden vermoedelijk een miljoenenomzet met het illegale gokken. De gokkers konden contant geld inzetten en de winsten werden ook contant uitbetaald. Dat is ook de reden dat het voor het Openbaar Ministerie moeilijk was om zicht te krijgen op de bedragen die met het gokken gemoeid waren. Mogelijk komt daarover tijdens de zitting dinsdag meer duidelijkheid. Dan wordt wellicht ook bekend welke twee wedstrijden precies zijn ‘gefixt’.