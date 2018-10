‘Onacceptabel dat zorg Flevoland stopt’

Voor de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde is het ,,onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt”.

De gemeenten onderstrepen opnieuw dat de afstanden in de provincie groot zijn. ,,Het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances is nu al lastig. Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties”, aldus de gemeenten.

Daarnaast heeft Lelystad te maken met een grote groep inwoners die relatief veel zorg nodig hebben en niet heel draagkrachtig is. ,,Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen. Het wegvallen van het MC Zuiderzee in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 180.000 inwoners in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis en zorgt voor grote maatschappelijke onrust.”