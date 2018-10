Rechter beslist over werk Oostvaardersplassen

De rechtbank in Utrecht beslist volgende week vrijdag of Staatsbosbeheer mag doorgaan met de aanleg van een vangkraal voor konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dierbaar Flevoland had protest aangetekend, waarna de werkzaamheden werden gestaakt.

De dierenbeschermers vinden dat de effecten van de werkzaamheden en de vangweide en -kraal onvoldoende zijn onderzocht. Zij vrezen permanente schade. Volgens Staatsbosbeheer heeft het werk geen gevolgen voor de ecologie.

In de rechtbank in Utrecht kwamen de dierenbeschermers, de gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen om de kwestie te bespreken. Dierbaar Flevoland vindt dat de opponenten veel te hard van stapel lopen. De andere partijen benadrukken juist het spoedeisende belang omdat de vangkraal een radertje is van het grotere geheel. De kraal is nodig om de populatie paarden in evenwicht te kunnen houden.

Staatsbosbeheer wil onder meer hekken plaatsen, rasters aanleggen en nieuwe bosschages planten. Al die extra werkzaamheden verstoren ganzen in hun foerageergebieden, stelt Dierbaar Flevoland, die ook tegen de vangweide en -kraal zelf is. Vogels zouden vertrekken en niet meer terugkomen en het effect zou onomkeerbaar zijn.

Staatsbosbeheer bestrijdt dat. De werkzaamheden zijn binnen afzienbare tijd klaar en het gaat om een locatie waar weinig vogels zitten. ,,Ganzen zijn opportunisten. Zij komen wel terug. Ze kennen het gebied. Verder zijn ze gewend aan de paarden. Als de vogels het te druk vinden, gaan ze wel ergens anders naartoe”, concludeert een ecoloog van Staatsbosbeheer.