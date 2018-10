Sleutel tegen gijzelsoftware vrijgegeven

De controle over je gegijzelde computer terugkrijgen en weer over alle vergrendelde bestanden op de harde schijf kunnen beschikken, zonder losgeld te hoeven betalen. Dat kan met zogeheten ‘decryption tools’. De Europese politiedienst Europol heeft donderdag zo’n ‘sleutel’ vrijgegeven, gratis en voor niets, tegen de ransomware Gandcrab. De Nederlandse politie heeft geholpen bij het maken van de ontgijzelaar.

Gandcrab dook in januari op. Sindsdien zijn honderdduizenden mensen en bedrijven er de dupe van geworden. De makers eisen omgerekend enkele honderden tot enkele duizenden euro’s losgeld, te betalen in virtuele munten als bitcoin en DASH. In februari werd al een eerste sleutel vrijgegeven, maar daarna maakten de computergijzelaars betere versies van het schadelijke programma. Daarom was er een nieuwe sleutel nodig.