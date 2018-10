Vijf acties tegen anti-moskeeprotest

Bij de gemeente Den Haag zijn vijf tegendemonstraties aangekondigd in verband met de protestactie die het Identitair Verzet (IV) zondag wil houden tegen de As-Soennah moskee, meldt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke donderdag.

Over de locatie van de ,,anti-salafistische demonstratie” heeft de initiatiefnemer een kort geding aangespannen. De gemeente wil niet dat het protest plaatsheeft bij de moskee, maar dat het wordt verplaatst naar de Koekamp bij het Malieveld. Ze vindt dat in het belang van de openbare orde en veiligheid voor mensen. De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak.

Aan de tegenacties doen onder meer het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), het Platform tegen Racisme, Movement X en een groep particulieren mee, evenals een anti-fascistisch initiatief dat zich nog niet officieel heeft aangemeld. In totaal zouden hier zeker vierhonderd mensen aan meedoen.

Het Identitair Verzet wil dat het ,,salafistisch centrum” aan de Fruitweg wordt gesloten.