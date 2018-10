Voldoende plaats voor Slotervaartpatiënten

In het geval van een faillissement, hebben de ziekenhuizen in de regio Amsterdam naar verwachting voldoende capaciteit om de patiëntenzorg van het noodlijdende MC Slotervaart over te nemen. ,,Binnen het netwerk in de regio Amsterdam zou het moeten lukken”, zegt een woordvoerder van het VUmc in Amsterdam.

Volgens hem hebben de ziekenhuizen in de regio, de bewindvoerder van het Slotervaartziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis woensdagavond een ,,constructief gesprek” gevoerd over het garanderen van zorg en patiëntveiligheid. Daar waren onder meer het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het AMC, het UMC en het ziekenhuis in Amstelveen bij aanwezig.

In het MC Slotervaart liggen nu nog ongeveer tachtig patiënten. Het aan de rand van de afgrond bungelende ziekenhuis maakte woensdagavond bekend dat er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen.