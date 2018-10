Dertig jaar cel voor strandmoord Zeebrugge

Een Nederlander is in België in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord op zijn Belgische vriendin in 2014 op het strand van Zeebrugge. De rechtbank had hem vorig jaar twintig jaar gegeven voor doodslag.

De 63-jarige El Sayed F., bijgenaamd Mike, werd kort na de dood van zijn vriendin Daisy Vergote (43) opgepakt. De man van Egyptische afkomst beweert dat hij onschuldig is, maar het hof acht moord bewezen en verhoogde de straf. De openbaar aanklager had de man een pathologische leugenaar genoemd.

Het slachtoffer, een prostituee, was gewurgd. F.’s DNA werd aangetroffen op haar hals. Hij had eerder al geweld tegen de vrouw gebruikt, waarvoor hij enkele maanden in een Nederlandse gevangenis had doorgebracht.