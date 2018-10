Geld terug of wachten op latere tour Ali B

Ali B heeft zijn theatertour Koorts met een jaar uitgesteld vanwege persoonlijke omstandigheden. Wie een kaartje heeft gekocht, heeft twee keuzes, zo melden de theaters. Wachten of geld terugkrijgen. De theaters hebben de klanten via e-mail geïnformeerd. Een fors aantal shows was uitverkocht.

Woensdag 31 oktober zou hij de show aftrappen met een voorstelling in Delft, maar hij heeft zich ,,mede door de geboorte van zijn derde zoon niet voldoende kunnen voorbereiden op de theatershows”, laat het management weten. ,,Waardoor hij naar zijn mening niet een volwaardige voorstelling kan neerzetten.”

Via Facebook biedt de artiest zijn excuses aan. ,,De geboorte van Nouri stond niet op de planning. Ik heb een bewuste keuze gemaakt dat ik bij hem wil zijn omdat ik bang ben dat ik later spijt krijg. Daardoor heb ik te weinig tijd om een nieuwe actuele en kwalitatieve voorstelling te maken. Ik hoop dat jullie mij vergeven’’, zegt Ali. ,,Ik hoop dat jullie naar de verplaatste voorstellingen komen, dan zal ik jullie allemaal in grappen en liedjes over deze periode in mijn leven vertellen.”