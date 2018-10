Halsema gaat langs bij failliet Slotervaart

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is op bezoek bij het Slotervaartziekenhuis. Ze spreekt daar onder meer met mensen van het crisisteam, het personeel en laat zich informeren over de ontstane situatie nadat een dag eerder bekend was geworden dat het ziekenhuis failliet is.

Volgens haar woordvoerder laat ze verder weten dat de gemeente ,,erg meeleeft” met het personeel en de patiĆ«nten. ,,Ook vraagt ze of we als gemeente nog iets kunnen betekenen.”

Alle patiƫnten die het ziekenhuis voor vrijdag 15.00 uur moesten verlaten, zijn inmiddels overgeplaatst of naar huis.