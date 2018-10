Minister Blok reist door Afrika

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bezoekt van 30 oktober tot en met 1 november het Afrikaanse continent. De bewindsman reist achtereenvolgens naar Nigeria, Niger en Tunesië. Directe aanleiding voor het bezoek is het aangaan van intensievere politieke en economische samenwerking met deze landen.

Nigeria, Niger en Tunesië zijn op veel gebieden belangrijke partners voor Nederland, verklaart het ministerie. Nigeria en Nederland vinden elkaar op het gebied van economische ontwikkeling, stabiliteit en veiligheid van West-Afrika. Niger is een van de armste landen ter wereld. Daarom blijft het voor Nederland belangrijk om bij te dragen aan het toekomstperspectief daar. Nederland steunt verder de democratische ontwikkeling in Tunesië sinds de Jasmijnrevolutie in 2011.

Blok reist van de Nigeriaanse hoofdstad Abuja naar de hoofdstad van Niger Niamey en naar de noordelijk gelegen stad Agadez in dat land. De volgende stop is Tunis in Tunesië.