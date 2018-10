Onderzoek doorspelen AIVD-info naar buitenland

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoeken of de uitwisseling van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten goed verloopt sinds de invoering van de nieuwe wet in mei. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) mogen ruwe data met bepaalde buitenlandse diensten delen, maar alleen onder strikte voorwaarden.

De toezichthouder gaat bekijken of dat inderdaad juist gebeurt. Het onderzoek moet komend voorjaar afgerond zijn.

In de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) staat dat Nederland zogeheten ongeĆ«valueerde gegevens mag uitwisselen met verschillende diensten in het buitenland. De CTIVD gaat beoordelen of het beleid, de werkwijze en het technisch proces en de praktijk juist zijn verlopen tot nu toe. Ook gaat de toezichthouder kijken of de diensten waarmee Nederland informatie uitwisselt – welke dat zijn wordt niet bekendgemaakt, dat is staatsgeheim – op de juiste gronden gebeurt.

In maart oordeelde de CTIVD dat bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de AIVD met buitenlandse diensten, de privacy onvoldoende gewaarborgd was en dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.