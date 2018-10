PVV wil parlementair onderzoek zorg

Agema wilde eerder deze week al dat de Kamer zou terugkomen van herfstreces om over de zorgcrisis te praten, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. Alleen GroenLinks en de PvdA waren ervoor te porren. Of ze wel een meerderheid krijgt voor een onderzoek, vraagt ze zich dan ook sterk af.

De PVV in de Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek naar de systemen in de zorg. Dat zei PVV-Kamerlid Fleur Agema op Radio 1 naar aanleiding van het faillissement van ziekenhuizen in Lelystad en Amsterdam afgelopen week. ,,Het gaat overal helemaal de mist in”, constateert het Kamerlid.

