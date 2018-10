Rechter: geen demonstratie bij Haagse moskee

De actiegroep Identitair Verzet mag komende zondag niet demonstreren bij de As-Soennah-moskee in Den Haag. De voorzieningenrechter heeft dat vrijdag bepaald in een kort geding dat de actiegroep had aangespannen tegen de gemeente Den Haag.

Burgemeester Pauline Krikke vond het onverantwoord om de actievoerders te laten betogen voor de deur van de moskee of ietsje verderop, omdat dit voor onveiligheid zou zorgen. Er zijn al vijf tegendemonstraties aangekondigd. Krikke had bepaald dat de betoging moest plaatsvinden op de Koekamp bij het Malieveld, omdat eventuele wanordelijkheden beter beheersbaar zullen zijn.

Het Identitair Verzet was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Maar die geeft de burgemeester gelijk.