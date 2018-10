Tuchtrechter zaak-Grapperhaus trekt zich terug

Een van de tuchtrechters die moet oordelen of minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) als advocaat buiten zijn boekje is gegaan, heeft zich teruggetrokken. Hij wil ,,iedere mogelijke indruk wegnemen” dat hij partijdig zou zijn.

Robert Hein Broekhuijsen, lid van het vijfkoppige hof van discipline dat zich over de zaak buigt, heeft als officier van justitie in een grote vastgoedfraudezaak een neef van Grapperhaus achter de tralies gekregen. Daarom heeft Broekhuijsen de schijn van partijdigheid tegen, vindt de Amsterdamse fiscalist Karim Aachboun, de tegenpartij van Grapperhaus. De tuchtrechter vindt misschien dat hij Grapperhaus nog iets is verschuldigd, vreest Aachboun.

Broekhuijsen ziet geen grond voor die verdenking. Om een verkeerde indruk te vermijden, heeft hij besloten zich toch te laten vervangen.

Aachboun is ,,niet verbaasd” over het besluit van Broekhuijsen. Maar hij vindt dat niet genoeg, omdat het tuchtcollege door het ministerie is aangesteld en daardoor volgens hem in zijn geheel niet onafhankelijk is. ,,Om die reden sluit ik de route naar de Europese rechter niet uit.”