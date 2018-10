26 klachten van wangedrag in podiumsector

In drie maanden tijd zijn bij het nieuwe meldpunt Mores.online 26 meldingen binnengekomen over seksueel en ander wangedrag in de wereld van podiumkunsten, film en televisie. Geen van deze klachten leidde tot een aangifte, bevestigen de betrokken vertrouwenspersonen Jeanette Jager en Freek Walther berichtgeving in Trouw.

Zij noemen het aantal meldingen ,,fors”, zeker gezien de korte duur van het bestaan van het meldpunt en in vergelijking met het aantal klachten bij meldpunten in andere branches.

Het meldpunt werd in juni geopend met steun van tal van organisaties zoals vakbonden van acteurs, regisseurs, producenten en scenarioschrijvers alsmede de koepelorganisaties van de Nederlandse schouwburgen en theaterproducenten. Aanleiding was de affaire rond castingdirector Job Gosschalk van het machtige bureau Kemna Casting, die vorig jaar november toegaf zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Volgens de vertrouwenspersonen gaat het bij de gedane meldingen vrijwel altijd om een ongelijkwaardige situatie waarbij macht en afhankelijkheid een rol spelen. Schaamte uit angst voor openbaarheid van de kwestie en de onmogelijkheid om anoniem aangifte te doen hebben juridische vervolgstappen tot dusver in de weg gestaan.

Verder blijkt het volgens de vertrouwenspersonen binnen het strafrecht moeilijk te zijn seksueel wangedrag aan te tonen. Veel vormen van seksuele intimidatie zijn niet strafbaar en soms is aanranding of verkrachting niet te bewijzen. ,,In de kunstensector komt het voor dat mensen voor hun werk afhankelijk zijn van mensen met een machtspositie, waarbij na een diepgaand gesprek en een wijntje plotseling sprake is van seksueel wangedrag”, zegt Walther. ,,Geen seks, geen rol is zo’n beetje de kern van seksuele intimidatie, maar dat betreft geen strafbaar feit.”