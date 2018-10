Asscher: Wim Kok was een reus

,,Wim Kok was een reus op wiens schouders wij konden staan. Dat gold voor Ad (Melkert), Job (Cohen), Diederik (Samsom) en mij.” Dat zei PvdA-leider Lodewijk Asscher op de afscheidsplechtigheid voor oud-premier Wim Kok, die afgelopen week overleed. ,,Een grote, vriendelijke reus. Wij fietsen verder in zijn schaduw.”

Volgens Asscher was Kok tot het laatst toe betrokken bij de politiek en ook bij het wel en wee van de partij. ,,Wim Kok was partijleider in ieder opzicht, ook na zijn vertrek”, aldus Asscher. ,,Hij belichaamde hoe belangrijk het is om voor een ander op te komen. Zo groeide hij uit tot premier van alle Nederlanders.”