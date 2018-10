Diepe bewondering bij afscheid Wim Kok

De sprekers bij het afscheid van Wim Kok, zaterdag in het Concertgebouw in Amsterdam, waren zonder uitzondering lovend over de oud-premier. Ze roemden zijn serieuze manier van werken, zijn niet aflatende belangstelling voor de politiek en de partij, zijn integriteit en zijn liefde voor zijn gezin. Kok overleed afgelopen week op tachtigjarige leeftijd.

Premier Mark Rutte vertelde over de gesprekken die hijzelf als premier had met zijn voorganger, die nog jaarlijks langskwam in het Torentje. ,,Dan zat ik te praten met die grote meneer, waar ik als twintiger en dertiger huizenhoog tegen opkeek.” Volgens Rutte was Kok ,,iemand met wie je makkelijk in vertrouwen sprak”, en die ,,echt wilde helpen”.

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde Kok ,,een reus op wiens schouders wij konden staan. (..) Een grote, vriendelijke reus. Wij fietsen verder in zijn schaduw.” Ook belichaamde Kok ,,hoe belangrijk het is om voor een ander op te komen. Zo groeide hij uit tot premier van alle Nederlanders.”

Onder de sprekers waren verder oud-minister Margreeth de Boer, FNV-voorzitter Han Busker, en namens de familie sprak Koks zoon Marcel. Die noemde zijn vader ,,een bescheiden man. Hij zou zich ongemakkelijk hebben gevoeld bij alle mooie beschouwingen die afgelopen week over hem zijn verschenen. Hij was een bijzonder mens, dat biedt ons veel troost.”

Tijdens de herdenking werd muziek gespeeld van Bach en Ravel, er was een balletuitvoering op muziek van Satie en er werd een stuk uit een documentaire over Kok vertoond.

Onder de gasten waren (oud-)politici van alle politieke kleuren, zoals Dries van Agt, Frits Bolkestein, Annemarie Jorritsma en Jesse Klaver, maar ook vrienden uit de culturele sfeer, zoals Jeroen Krabbé en Joop en Janine van den Ende.

Voorafgaand aan de herdenking in het Concertgebouw had de familie al afscheid van Wim Kok genomen tijdens een uitvaartplechtigheid in besloten kring.