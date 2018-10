‘Maak van Europa economische krachtpatser’

Maak van Europa een economische krachtpatser. Stimuleer groei en verbetering van de levensstandaard, geef Europeanen inspraak in de begroting van de unie en richt een Europese omroep op om de burgers te informeren.

Deze en andere speerpunten staan in de Amsterdam Declaration, het verkiezingsprogramma van de pro-Europese partij Volt. Honderden leden uit heel Europa hebben er aan meegewerkt en zaterdag werd het gepresenteerd in Amsterdam. Twaalfhonderd leden uit heel Europa mochten erover stemmen.

Het progressieve platform Volt Europa werd in 2016 opgericht door de Italiaan Andrea Venzon, de Française Colombe Cahen-Salvador en de Duitser Damian Boeselager. Hoewel de leden over het algemeen jong zijn, mikt de beweging naar eigen zeggen op kiezers van alle leeftijden uit alle lagen van de samenleving.

In juni werd in Utrecht Volt Nederland opgericht. In zijn toespraak bij de oprichting zei voorman Reinier van Lanschot dat Volt zich in Europees verband wil inzetten voor vrede, stabiliteit, beperken van klimaatverandering, solidariteit, gelijkwaardigheid en vrijheid.

Volt wil iedereen in de EU een stem geven en noemt haar programma ‘visionair en realistisch’. De partij wil van Interpol een federale politieorganisatie maken die zich bezighoudt met de bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen van criminaliteit en terrorisme. Op het gebied van migratie wil Volt dat asielzoekers zo snel mogelijk de arbeidsmarkt kunnen betreden. Aan alle nieuwkomers moeten taalcursussen worden aangeboden.

Toegang tot Europese overheidsdiensten moet toegankelijker worden door de introductie van een elektronische ID. En het glazen plafond moet aan diggelen door het aantal vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven wettelijk vast te leggen.

De partij wil bij de Europese verkiezingen in mei volgend jaar minstens 25 zetels behalen. De Amsterdam Declaration (verklaring) geldt voor alle landen waar Volt aan de verkiezingen meedoet. Dat zijn veertien lidstaten.