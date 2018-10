Nederlandse medailles bij Invictus Games

De 22 Nederlandse deelnemers hebben zaterdag op de slotdag van de Invictus Games in Sydney afscheid genomen met zilver en brons.

Op de laatste toernooidag in de Australische stad won Joyce van den Waardenburg brons bij het discuwerpen. De Nederlandse rolstoelbasketballers verloren zaterdag de finale van de VS (17-29). Aan beide zijden speelde een vrouw mee, voor Oranje Kosovo-veteraan Alina Zoet.

De rolstoelbasketballers kregen het zilver en de felicitaties van de initiatiefnemer van de Invictus Games, de Britse prins Harry. Hij woonde als beschermheer samen met zijn echtgenote Meghan de basketbalfinale van de Nederlanders en veel andere wedstrijden bij. Ook ex-voetballer David Beckham bezocht het evenement en maakte kennis met het Nederlands team.

Prins Harry, die zelf diende in Afghanistan, nam in 2014 het voortouw voor dit internationale paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen. Aan de vierde editie namen vijfhonderd atleten uit achttien landen deel. Alle deelnemers zijn militairen en veteranen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt in de uitoefening van hun taken.

De Nederlandse (oud-)militairen deden onder meer mee aan onderdelen als atletiek, wielrennen, handboogschieten, rolstoeltennis en rolstoelbasketbal.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney. Nederland organiseert de editie van 2020. Dan is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Invictus Games worden in Den Haag gehouden.