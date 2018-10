Opnieuw brand in koeienstal Werkhoven

In een stal met koeien op een boerderij in Werkhoven (Utrecht) is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. De brandweer is ter plaatse om de koeien te evacueren. Op dezelfde boerderij aan de Hollendewagenweg brak eerder deze week ook al brand uit. Op foto’s op sociale media is een grote rookpluim te zien.

In de nacht van woensdag op donderdag stonden hooibalen in brand in een koeienstal. De boer werd, mede dankzij het geloei en het geblaf van zijn hond, op tijd wakker en kon de koeien redden. Met een shovel reed de boer de brandende hooibalen naar buiten.