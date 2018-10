Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Katendrecht is een dode gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij daadwerkelijk bij het schieten betrokken was. Een grootscheepse zoekactie naar andere verdachten is aan de gang, zo meldt de politie.

De schietpartij vond plaats in de buurt van de Rechthuislaan, niet ver van Fenix Food Factory en Theater Walhalla.