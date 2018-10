Protest tegen bruinkoolwinning beëindigd

Milieuactivisten hebben zondag een protestactie tegen bruinkoolwinning bij het Duitse Hambach beëindigd. Tijdens de protesten bezetten duizenden actievoerders, onder wie 140 Nederlanders, onder meer een spoorlijn van energiereus RWE.

Het spoor wordt gebruikt voor het transport van bruinkool van de bruinkoolgroeve naar elektriciteitscentrales. De actievoerders slaagden er ook in een grote graafmachine stil te leggen. Op zaterdag probeerden 250 activisten de groeve binnen te dringen, maar de politie voorkwam dat met onder meer pepperspray en wapenstokken.

Pas op zondagmiddag werden de laatste activisten door de politie van het spoor gehaald. Volgens een woordvoerster van de betogers werd daarbij ,,het nodige geweld” gebruikt.

,,We zijn blij dat we de afgelopen 24 uur het spoor bezet hebben kunnen houden, het was een geslaagde actie. Lokaal en internationaal hebben we hiermee de urgentie van onze boodschap kunnen benadrukken.”

De activisten protesteerden tegen de milieuvervuiling die fossiele brandstoffen veroorzaken en tegen de schade die winning van bruinkool aanricht in het landschap. Volgens de actievoerders is de Hambach-bruinkoolmijn, met een oppervlakte van tachtig vierkante kilometer, de grootste kolenmijn van Europa.