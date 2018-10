We Are Here kraakt nieuw pand in Amsterdam

De groep ongedocumenteerden We Are Here heeft in Amsterdam een nieuw pand gekraakt aan de Huddestraat. Dat heeft de groep bevestigd na berichtgeving hierover van AT5. De groep trekt al jaren van kraakpand naar kraakpand door Amsterdam. Begin juni bezetten ze een leegstaand kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. Dat pand moesten ze op last van de rechter verlaten.

De voorzieningenrechter woog in zijn beslissing de verstoring van de openbare orde mee, mede door de zogenoemde vergiskraken die de groep eerder pleegde. Die deden veel stof opwaaien. ,,Het geeft onrust en gedoe. Mensen worden in hun woonbelangen geschaad en dit soort acties trekt tegenacties en reacties aan van derden.”

Of de huidige woning ook een vergiskraak betreft is nog niet duidelijk.