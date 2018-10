9 jaar cel en tbs voor doodsteken vriendin

Een 25-jarige man uit Almelo is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens het doodsteken van zijn 26-jarige vriendin. De straf is iets hoger dan de acht jaar cel en tbs die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden tegen hem had geëist.

De man, Marc B., heeft bekend dat hij de vrouw op maandagochtend 19 juni vorig jaar in haar appartement met 32 messteken om het leven heeft gebracht. Waarom hij precies tot zijn daad is gekomen, bleef echter onduidelijk. Hun relatie was verslechterd, zijn zaak liep niet goed en hij zou onder stress gebukt gaan.

De rechtbank in Almelo neemt het hem bijzonder kwalijk dat hij geen opening van zaken heeft gegeven, waardoor hij ‘de verwerking bij de nabestaanden van de vrouw bemoeilijkt’.