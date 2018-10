CU wil oud-bewindsvrouw Huizinga in senaat

Voormalig staatssecretaris en minister Tineke Huizinga wil namens de ChristenUnie de Eerste Kamer in. Zij staat op de derde plaats op de beoogde kieslijst van de kleinste van de vier regeringspartijen. De ChristenUnie heeft nu drie zetels in de senaat.

Huizinga was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende. Na de val van dat kabinet was zij enkele maanden waarnemend minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Zoals eerder al bekend werd is Mirjam Bikker, die al lid is van de Eerste Kamer, lijsttrekker van de ChristenUnie bij de senaatsverkiezingen van volgend jaar. Nummer twee op de lijst is de huidige vicevoorzitter van de senaatsfractie Peter Ester. Fractieleider Roel Kuiper keert niet terug in de Eerste Kamer.

De kieslijst is nog definitief. Op het congres van de ChristenUnie op 24 november mogen de leden er nog over stemmen.