Door Suriname gezochte verdachte opgepakt

De Nederlandse politie heeft de Surinaams-Nederlandse ondernemer Radj O. opgepakt. Dit gebeurde op verzoek van Suriname, dat hem zoekt in verband met de vondst van een vliegtuigje met 488 kilo drugs op zijn terrein afgelopen maart. O.’s advocaat Irvin Kanhai heeft de aanhouding, die vrijdag plaatshad, bevestigd.

Enkele dagen na de ontdekking van de drugs was O. om medische redenen naar Nederland vertrokken, zei hij destijds tegen Surinaamse media. Er was dus volgens hem geen sprake van een vlucht. In juni diende Suriname een officieel rechtshulpverzoek in bij Nederland.

O. verzet zich tegen zijn uitlevering aan Suriname. Kanhai en O.’s Nederlandse advocaat Guy Weski hebben de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over het verzoek van Suriname.

In september klaagde de Surinaamse politie nog over de trage aanpak van Nederland van de rechtshulpverzoeken. De waarnemend korpschef van de Surinaamse politie zei toen dat het onderzoek naar de drugsvangst hierdoor vertraagd werd.